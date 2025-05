Madre de Karen Bermúdez revela cómo una grúa acabó con la vida de su hija: "Es un asesino"

Un fatal accidente se presentó en la tarde del lunes 6 de enero de 2025, en la vía Sibaté-Soacha en medio del plan retorno que se llevaba a cabo en el departamento, cuando una grúa arrolló a una ciclista.

El saldo de este terrible siniestro fue la vida de Karen Daniela Bermúdez Caro, una ciclista promesa que transitaba por este corredor. En una entrevista con Blu Radio, su madre, Mery Yolanda Caro, dio detalles sobre el trágico hecho.

¿Quién era Karen Daniela Bermúdez?



Karen era una joven abogada de 29 años, egresada de la Universidad Libre, con una especialización en Gestión Pública, profundamente apasionada por el ciclismo. Creció en Chiquinquirá, Boyacá, pero residía en Bogotá, ya que ejercía en la parte contractual de la Unidad Nacional de Protección.

Karen Daniela Bermúdez Foto: Provincia Soacha Sibate Informativa

Heredó el amor por la bicicleta de su abuelo, José Domingo Bermúdez, quien corrió la Vuelta a Colombia, y de su padre, también ciclista. Desde niña creció entre carreras, ciclas y rutas.

Con esfuerzo logró invertir en sus bicicletas, uniformes y cascos. Para ella, montar era más que un deporte, era su forma de vivir. "Era ella, una chica inteligente, una chica pilosa, muy buena, profesional, feliz", describió su mamá.

Terrible accidente que acabó con la vida de una ciclista



El día del accidente, Karen salió temprano para entrenar, acompañada por dos amigos. Según testigos, una grúa intentó adelantar en una curva con doble línea amarilla, invadiendo el carril contrario.

Posteriormente, el conductor perdió el control y arrolló a Karen, causándole un trauma craneoencefálico que acabó con su vida de forma inmediata. A partir de este día, la familia ha vivido lo que describen como "una pesadilla".

Su madre relató que para la fecha, la familia había viajado a Santa Marta para pasar unas vacaciones, pero por temas laborales Karen no pudo acompañarlos.

"Estando allá nos fuimos para la playa, para pasar el día en el mar y como a eso de las 4:00 p.m. recibo yo una llamada de Manuel, su amigo de ruta y me dice 'señora Mery, Daniela tuvo un accidente, una grúa la arrolló y Daniela falleció', es una noticia que uno nunca espera escuchar", contó.

La familia tuvo que comprar vuelos de emergencia y emprender su viaje hacia la capital, para iniciar con los trámites del velorio.

Así va el proceso judicial contra el conductor que arrolló a Karen Bermúdez



Cuatro meses después del siniestro, la Fiscalía imputó cargos contra el conductor por homicidio. Sin embargo, según la madre de Daniela, hay agravantes que no se están teniendo en cuenta en el proceso.

Según el relato de los testigos y la investigación, presuntamente el conductor no se detuvo de inmediato tras el suceso, sino que pasaron unos minutos y fue más adelante cuando bajó del vehículo.

"Él en el momento él no paró, impactó a mi hija y siguió. Sin embargo, él en la Fiscalía dijo que no, que era que él estaba buscando donde parquear, que es algo que me parece tan irracional", dijo con impotencia la mujer.

Además, expresó que el hombre se declaró inocente. "La dejó abandonada, no la auxilió. ¿Cómo va a pesar tan poco la vida de mi hija?. Él es un asesino, ella no merecía morir así”, expresó.