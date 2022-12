‘Mancha’ en la pared, nuevo reto viral que se tomó Facebook

Savannah Root, una joven de Missouri (Estados Unidos), compartió en su cuenta de Facebook una imagen de una ‘mancha’ negra en la pared, imagen que se convirtió en el nuevo reto viral.

"He mirado esta imagen durante una hora tratando de averiguar qué era. Cuando lo consigas, por favor, no se lo arruines al resto al publicar la respuesta en este post. Vamos a ver si tardas lo mismo que estuve yo hasta que me lo enseñaron", añadió Root junto a la fotografía.

Esta imagen ha generado mucho misterio en redes sociales y aunque muchos la han asimilado con un dragón, murciélago e insecto no han logrado adivinar qué representa dicha mancha.