“Me estaba volviendo irascible”: la difícil experiencia de ‘Pirry’ con la depresión

El periodista Guillermo Arturo Prieto La Rotta, mejor conocido como ‘Pirry’, habló con La Red de Caracol Televisión y aclaró las dudas sobre su estado de salud, pero también relató la difícil experiencia que vive en su lucha contra la depresión.

“Fui diagnosticado con depresión hace ocho años, trastorno de ansiedad y series problemas de estrés (…). Estos últimos tres meses estuvieron muy cargados de cosas, venía aguantando y pensé que estaba bien, pasamos el 31 con la familia, pero empecé con esa sensación y un vacío en el estómago, como un agujero negro”, relató.

Publicidad

Le puede interesar: “El estrés es un asesino silencioso”: el mensaje de Pirry desde el hospital

“Sentí que me iba a dar un ataque de pánico, me tomé la pastilla, pero no me hacía nada, me empecé a desesperar y decidieron traerme al hospital”, comentó.

¿Qué hacen en el hospital?

“Tratan de nivelarte, te dan un antidepresivo y te van manejando así unos días”, contó.

Publicidad

¿Cómo se da cuenta que tiene depresión?

“En el trabajo estaba volviéndome una persona muy irascible, no trataba bien a la gente del trabajo (...). Fui por primera vez al psiquiátrica, la he venido manejando desde entonces”, señaló.

Publicidad

Su primer ataque de ansiedad

“Una tarde, cuando culminábamos la investigación del caso Garavito, dos años acumulando horrores, uno piensa que no lo está afectando, pero no se da cuenta que se está llevando algo por dentro”, sentenció.

“Llegué a la casa y sentí que me iba a dar un infarto, me empezó a dar taquicardia y me llevaron al hospital”, resaltó.

Vea la entrevista completa con el periodista y escritor ‘Pirry’ aquí.

Publicidad

Vea el video aquí

Publicidad