Médicos sorprendidos: mujer dio a luz a un enorme bebé de 7 kilogramos

Consternación en Brasil después de conocerse que en el municipio de Parintins, en el interior de Amazonas, una mujer dio a luz a un "bebé gigante" en el hospital Padre Colombia de esta zona.

Según reveló el diario Diario do Noreste , el menor pesaba 7 kg y se trataría de una niña que lleva el nombre de Angerson. Su madre Cleidiane Santos dos Santos, de 27 años, llegó al centro médico para realizar su proceso de parto, pero al ver que el bebé era tan grande, tuvieron que remitirla al proceso de cesaría.

"La unidad de salud detalló que la madre de Angerson, Cleidiane Santos dos Santos, de 27 años, llegó para consulta obstétrica a la unidad de salud a las 15:49 horas del martes (17). Sin embargo, resultó que el bebé era demasiado grande para la época", informaron.

Por fortuna, el procedimiento médico terminó sin inconvenientes para la madre que pudo darle luz a su pequeña. Por otro lado, el centro médico lanzó una campaña para ayudar a la pareja, pues la ropa que le compraron no le quedaba y necesitaban nuevas prendas.

"Como el bebé es más grande de lo esperado, el hospital lanzó una campaña para ayudar a los padres. Eso se debe a que tendrán que comprar un ajuar nuevo para Angerson, ya que el anterior no encajará", detallaron

La madre se siente feliz y emocionado por esta bendición que Dios le dio, en especial, por ser "su gordita" y está lista para cuidad de ella.

“No me esperaba esta sorpresa. Pensé que serían cuatro kilos, pero resultaron ser siete kilos (...) Quiero agradecer al equipo del Hospital Padre Colombo, que desde que llegué aquí me están dando fuerzas y tratándome muy bien, si no fuera por ellos, no sé qué hubiera sido de mí", le dijo a DailyStar.

