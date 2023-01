Video: pastor se enojó tanto por no recibir los diezmos que echó a los feligreses de su iglesia

Un pastor de una iglesia se molestó con sus feligreses porque no recibió los diezmos como es habitual, por lo que decidió ponerles una dura restricción. En el video, el cual se hizo viral en redes, se puede ver como el hombre se estresa y hasta le empieza a gritar a los presentes.

El video, que fue compartido por el usuario de Instagram @teveviral, se ve cómo el pastor detuvo la reunión y le reclamó a sus seguidores por no haber dado el diezmo como de costumbre, momentos más tarde, les pide a quienes no colaboraron económicamente que salgan de su iglesia.

“Ustedes firmaron la membresía y dice claramente su clase 101 que el pastor tiene autoridad, léanlo, lo dice claro, yo soy el pastor”, aseguró.

De inmediato, los feligreses reprocharon el abuso de autoridad que estaba teniendo que estaba teniendo el pastor y más de uno decidió abandonar el lugar, cuando, de repente, la otra parte de público manifestó que es injusto sacar a alguien por no da el diezmo, por lo que se unieron y salieron todos juntos de la iglesia.

Al final los asistentes se retiraron de la iglesia y el pastor no le quedó de otra que dar por terminada la reunión, pues no quiso dejar escuchar a nadie porque el diezmo no había sido completado. Además, empezó a llamar a la policía para que retiraran a las personas del lugar.

El video del pastor enojado causó indignación entre los usuarios, quienes argumentaron que es un abuso de autoridad que el diezmo este por encima de la palabra del señor.

“Hay que pagar la cuota por la fe”, “Es que necesita completar para su carro nuevo”, “Ya es el mejor negocio, mejor pagado del mundo”, “Es injusto lo que sucedió con los feligreses”, fueron algunos de los comentarios.

