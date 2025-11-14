En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Mujer y su bebé se salvaron de morir arrollados tras caer junto a llantas de un camión; hay video

Mujer y su bebé se salvaron de morir arrollados tras caer junto a llantas de un camión; hay video

El video se ha hecho viral y muestra el angustiante momento en que una mujer tropieza mientras camina con su bebé en brazos por una calle de Calarcá, tropieza y cae.

Publicidad

Publicidad

Publicidad