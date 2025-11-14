Mujer y su bebé se salvaron de morir arrollados tras caer junto a llantas de un camión; hay video

De milagro una mujer y su bebé se salvaron de ser arrollados tras caer junto a llantas de un camión. Cámaras de seguridad en el municipio de Calarcá captaron el momento en que una tragedia fue evitada por segundos.

El video, que se ha hecho viral, muestra el angustiante momento en que una mujer tropieza mientras camina con su bebé en brazos por una calle de Calarcá. La joven pierde el equilibrio y cae violentamente al suelo, mientras sostiene a su pequeño, quedando a escasos centímetros de las llantas traseras de un camión distribuidor de gas que pasaba por la vía en ese preciso instante.

El material audiovisual permitió reconstruir con detalle una situación que pudo tener un desenlace trágico, pero que, gracias a la reacción inmediata del conductor del vehículo involucrado y transeúntes del sector, el episodio terminó convirtiéndose en susto y reflexión sobre la seguridad peatonal y la vulnerabilidad de quienes transitan por calles en obra o en mal estado.



