Misteriosa figura fue grabada volando en el aire y esto se sabe, ¿una bruja?

Preocupación ha causado una imagen que, en los últimos días, se ha hecho viral en redes sociales de una inquietante figura flotando en el cielo sin hacer algún tipo de movimiento y que, según algunos, tiene forma parecida a la de una bruja.

Estuvo varios minutos y varias personas grabaron el momento en que esta quedó encima de todos. Pero se ve como una persona y algunos lo han asociado con magia negra, lo cual generó un fuerte interés público y diversas especulaciones de qué sería. Esto pasó en Francia este 10 de agosto.

“Un día normal en la Tierra”; “Eso muestra que se vienen cosas terribles”; “Qué miedo eso, qué será”; “La verdad parece una mancha”; “Hay cosas que no se pueden explicar y es mejor dejar todo en Dios”, son algunos comentarios que se han generado a partir de esta imagen.

Por supuesto, hay quienes consideran que esta imagen sería falsa y sería un montaje que se ha hecho viral en redes sociales, lo cual no sería la primera vez que pasaría ya que antes se han dado supuestos fenómenos paranormales captados en cámara, pero que a la final se trataba de videos armados por expertos de edición o fanáticos de este tipo de temas que hacen que se vuelvan tendencia.

Foto: NOD - INSTAGRAM

Lo cierto es que, hasta ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado por este inquietante video y siguen naciendo nuevas teorías de qué podría ser, en especial porque se ve que flota y alcanza a moverse brevemente hasta luego desaparecer, que, según alguno, hace que de cierta forma se vea más creíble.

Las brujas han sido un mito popular en todo el mundo y se enlaza con la posibilidad de utilizar magia oscura a partir de ritos. Su imagen popular se ha hecho como una mujer de una edad avanzada, capaz de volar en el cielo sobre una escoba y de ahí la relación a la silueta que le han dado los internautas.