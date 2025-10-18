Mujer confrontó a su esposo con la amante en pleno estadio y hay video: “Mujeriego”

Una escena de infidelidad descubierta en un estadio de fútbol ha causado revuelo en redes sociales. El hecho ocurrió la noche del pasado miércoles en el estadio Ilha do Retiro, ubicado en el barrio homónimo de la Zona Oeste de Recife, Brasil, cuando una mujer sorprendió a su pareja acompañada de su amante entre los asistentes al partido.

El tenso momento fue grabado por otro hincha y difundido en Instagram, donde rápidamente se volvió viral. En las imágenes se observa cómo la mujer se acerca a la pareja y le dice a su esposo: “Es realmente digno de ver, para ver quién eres”, mientras aplaude sarcásticamente.

Durante la confrontación, la mujer también se dirige a la amante: “Así que ya sabes que es un mujeriego. No va a estar a solas contigo”. Acto seguido, propina una cachetada a su ahora expareja, ante la mirada de decenas de aficionados.

Lo que más sorprendió a los usuarios en redes fue el final del video: ambas mujeres abandonan juntas el estadio, dejando atrás al hombre, quien, según se escucha en la grabación, ya había huido del lugar tras el escándalo.



El clip ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde algunos aplauden la actitud de la mujer engañada y otros critican que el episodio haya ocurrido en pleno estadio.