Mujer denuncia que quisieron adoptar a uno de sus perros rescatados para realizar contenido sexual

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido conocida en TikTok como Anamalista denunció que un grupo de personas intentó adoptar uno de los perros que ella había rescatado con el fin de usarlo para contenido sexual.

Según relató, una mujer la contactó por redes sociales manifestando su interés en adoptar un perro de gran tamaño. “Me pareció maravilloso, porque casi nadie quiere adoptar perros grandes. Le pedí que llenara el formulario, como siempre lo hago”, explicó.

La denunciante señaló que, en el formulario, la mujer aseguró trabajar desde casa de manera virtual y estar dispuesta a cumplir todos los requisitos. Sin embargo, Anamalista recordó que el paso final del proceso de adopción consiste en entregar personalmente el animal para verificar el entorno y conocer a quienes lo recibirán. “Es una regla fundamental: son animales, no objetos”, afirmó.

Cuando le comunicó esta condición, la mujer respondió que no podía recibirla porque “solo permitían el ingreso de hombres” en la vivienda. Le pidió que dejara al perro en la puerta, asegurando que “solo vivían chicas” en el lugar.



Además, mencionó que el perro viviría únicamente en su habitación porque “se sentía muy sola”. Ante estas respuestas, la rescatista advirtió señales preocupantes, especialmente por la insistencia en que fuera un perro grande, lo que la llevó a sospechar que buscaban al animal para generar contenido sexual.

“Me quedé muy preocupada al pensar que quizá otra persona sí les entregó un animal. Por eso es crucial asegurarnos de quiénes son los adoptantes. Los animales son como niños: son indefensos”, concluyó.