Mujer quedó paralizada luego de realizar un bostezo más fuerte de lo normal

Hayley Black, de 36 años, sufrió una parálisis repentina luego de realizar un bostezo más fuerte de lo habitual mientras preparaba el biberón de su hija recién nacida.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió en su hogar, en la ciudad de Milton Keynes, cuando la mujer, al ver bostezar a su bebé, imitó el gesto sin imaginar las graves consecuencias.

“Mucha gente comienza su día con un gran bostezo y no esperarías que acabara como pasó conmigo. Bostecé de forma instintiva y sentí esta inmediata sensación eléctrica que corrió por mi cuerpo”, relató Black.

Hayley Black Foto: redes

Su esposo, alarmado por la reacción, llamó a los servicios de emergencia al ver que ella no podía moverse y describía un dolor insoportable. En el hospital, los médicos descubrieron la causa: el bostezo había provocado una descolocación de las sexta y séptima vértebras, una lesión que dejó su columna partida en dos.



¿Qué se sabe del caso?

Especialistas del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) explicaron que, aunque es extremadamente raro, un bostezo puede causar un movimiento brusco en el cuello o la espalda capaz de desalinear las vértebras y generar daños neurológicos severos. En casos extremos, como el de Hayley, puede incluso poner en riesgo la vida.



“El cirujano le dijo a mi mamá que era peor de lo que habían pensado inicialmente. Me daban un 50 % de posibilidades no solo de volver a caminar, sino de sobrevivir al procedimiento”, contó la mujer, quien continúa en proceso de recuperación.