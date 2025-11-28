En vivo
“Recetario para la memoria”: iniciativa que conecta cocina y duelo en México y Colombia

La fotógrafa y artista mexicana Sahara Gómez presentó su libro, que busca transformar el dolor de personas desaparecidas en México a través de los platos que preparaban y compartían con sus familias.

