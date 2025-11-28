“Recetario para la memoria”: iniciativa que conecta cocina y duelo en México y Colombia

La fotógrafa y artista mexicana Sahara Gómez llegó a Medellín para presentar las exposiciones y el libro 'Recetario para la memoria', una iniciativa que busca recuperar la historia de personas desaparecidas a través de los platos que preparaban y compartían con sus familias.

El proyecto nació en 2018, cuando Gómez trabajaba con Las Rastreadoras del Fuerte, un colectivo de mujeres buscadoras en Sinaloa, México. Tras años acompañando diligencias forenses, visitas a fosas e identificación de cuerpos, entendió que, además de la urgencia por encontrar a miles de personas desaparecidas —más de 130.000 en México desde 2006—, también existía una necesidad profunda de sostener el tejido social y reconocer el dolor de las familias desde un lugar más humano.

“Queríamos crear un espacio que no se quedara solo en las cifras, sino que permitiera narrar quién era cada persona desaparecida, acercarse a ellas desde sus gustos, sus recetas, sus costumbres”, explicó Gómez.



Recetas de cocina a modo de justicia

La propuesta del recetario surgió como una alternativa para abrazar esas ausencias, desestigmatizar a las víctimas y encontrar una forma distinta de narrar la desaparición. El proyecto pronto comenzó a construir puentes con Colombia, país que enfrenta una realidad similar.

Gómez reconoció que ambos territorios comparten formas de organización social, de búsqueda y de resistencia, lo que facilitó un diálogo regional. “Siempre ha habido puentes entre México y Colombia. Tenemos mucho que aprender el uno del otro, en cómo buscamos justicia, cómo nos acompañamos y cómo resignificamos el dolor”, dijo.



La artista trabaja actualmente desde Medellín, en la Universidad Nacional, donde se desarrolla parte del proyecto editorial que este año tomó forma de libro. Esa publicación reúne más de 40 recetas preparadas por familiares de personas desaparecidas en Bogotá y Medellín, una manera de recordar a sus seres queridos desde el gesto cotidiano y afectivo de cocinar. Las ganancias de la venta del libro, disponible en preventa en la página web del proyecto, se repartirán entre las participantes.

A las ediciones impresas se suman dos exposiciones: una en el Museo Casa de la Memoria de Medellín y otra en la Fundación Casa B en Bogotá, además de cocinadas colectivas abiertas a la ciudadanía. Estas actividades buscan activar la memoria desde el encuentro y la conversación, y acercar a la sociedad civil a historias que muchas veces permanecen silenciadas.

Para Gómez, el Recetario para la memoria es una herramienta que permite dignificar la vida de quienes no están y acompañar a quienes los buscan. “Es un dispositivo que habilita diálogos más amplios, que permite reconocerse en el otro y entender el duelo desde un lugar más cercano”, afirmó.

