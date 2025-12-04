Murió actor colombiano a los 88 años: participó en famosa novela

El mundo de la actuación en Colombia está de luto. El miércoles 3 de diciembre se confirmó la muerte del actor y director teatral Luis Alberto García, a los 88 años, una noticia que generó tristeza entre colegas, seguidores y miembros del sector cultural. El fallecimiento fue confirmado por la Asociación Colombiana de Actores (ACA), entidad que destacó su legado artístico y su aporte a la formación de nuevas generaciones.

Según la ACA, García inició su trayectoria artística en 1979, consolidando más de cuatro décadas de carrera dedicadas al teatro, la investigación escénica y la docencia. Fue director y formador del grupo de teatro de la Universidad de América, donde dejó una impronta marcada por su rigurosidad, disciplina y carácter autodidacta. Su pasión por la historia y el arte lo llevó a convertirse en una figura versátil: director, actor, profesor y escritor.

“Desde el Grupo de Teatro de la Dirección de Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, lamentamos profundamente su fallecimiento”, expresó la Asociación en un mensaje de despedida.

Durante su carrera, García también estuvo al frente de proyectos audiovisuales y teatrales. Fue director de series como Bataklan y de la obra Historias de hacha y machete, de Jorge Valencia Villegas, montada como parte del proyecto “2010, 200 años de independencia”.



En televisión, su presencia también fue relevante. Participó en recordadas producciones como Lejos del nido, La tregua, Bolívar, el hombre de las dificultades, La mujer del presidente, Marcela, entre otras series que marcaron la televisión nacional.

No obstante, su aparición más recordada por el público masivo fue su participación en la exitosa novela “Hasta que la plata nos separe”, uno de sus roles más queridos y celebrados.