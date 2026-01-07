Murió integrante de la famosa Banda MS mientras jugaba béisbol: esto se sabe

La Banda MS confirmó el pasado martes 6 de enero el fallecimiento de uno de sus integrantes, una noticia que generó conmoción entre seguidores y colegas del género.

Se trata de Gerson Leos, tecladista de la reconocida agrupación sinaloense, quien murió a los 36 años. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el músico se encontraba participando en un partido de béisbol cuando sufrió un infarto fulminante, situación que derivó en su fallecimiento de manera repentina.

La noticia fue confirmada por la propia Banda MS a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresaron el profundo dolor que atraviesan por la pérdida de su compañero. En el comunicado, la agrupación destacó el legado humano y musical de Leos, además de enviar un mensaje de solidaridad a sus familiares y seres queridos.

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino”, señaló la banda.



Banda MS informa del fallecimiento de uno de sus integrantes Foto: Instagram

La muerte de Gerson Leos reaviva recuerdos dolorosos dentro de la historia de la Banda MS. En 2011, la agrupación también enfrentó una tragedia con el fallecimiento de Alberto Lizárraga, músico que formó parte del proyecto y cuya muerte sacudió profundamente al regional mexicano.

Lizárraga, nieto de Don Cruz Lizárraga y sobrino de Poncho Lizárraga, figura clave de El Recodo, perdió la vida de manera violenta mientras se encontraba en un centro nocturno en Mazatlán. De acuerdo con los reportes de la época, un ataque armado perpetrado desde camionetas que arribaron al lugar terminó con su vida y la de otras personas, en un hecho que marcó a dos de las bandas más importantes de Sinaloa.

Con la partida de Gerson Leos, la Banda MS suma un nuevo capítulo de dolor a su trayectoria, mientras fanáticos y artistas del regional mexicano han comenzado a expresar mensajes de despedida y condolencias, recordando el talento y la huella que el músico dejó dentro y fuera de los escenarios.