Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Sociedad  / Murió integrante de la famosa Banda MS mientras jugaba béisbol: esto se sabe

Murió integrante de la famosa Banda MS mientras jugaba béisbol: esto se sabe

La noticia fue confirmada por la propia Banda MS a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresaron el profundo dolor que atraviesan por la pérdida de su compañero.

