Conmoción por la repentina muerte de reconocido cantante de banda mexicana: esto se sabe

La música regional mexicana atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alejandro Carrillo, baterista de la agrupación duranguense Ponzoña Musical, una de las bandas más representativas del género. La noticia fue dada a conocer por el propio grupo a través de sus redes sociales y generó una fuerte conmoción entre seguidores y colegas.

El anuncio se realizó el pasado domingo 4 de enero, cuando la banda compartió varias imágenes del músico junto a un mensaje de despedida que reflejó el profundo dolor por su partida. Carrillo, conocido cariñosamente como “Jandro”, murió durante los primeros días de este 2026, aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento.

En la publicación, los integrantes de Ponzoña Musical recordaron al baterista no solo por su talento en el escenario, sino también por su calidad humana y el vínculo que los unía tras años de trabajo conjunto. “Amigo de mil batallas, hermano de profesión… te recordaremos siempre como eras, alegre, ocurrente y, sobre todo, como una parte fundamental de nuestra agrupación”, expresaron en el mensaje que rápidamente se llenó de comentarios.

La reacción del público no se hizo esperar. Decenas de seguidores manifestaron su tristeza y enviaron mensajes de apoyo a la banda, mientras que otras agrupaciones del regional mexicano, entre ellas Alacranes Musical, se solidarizaron públicamente con Ponzoña Musical en este difícil momento.



Alejandro Carrillo formaba parte de una agrupación que logró consolidarse dentro del género duranguense, con temas ampliamente reconocidos como “Son de amores”, “Tanto la quería” y “Ese loco soy yo”. Actualmente, la banda cuenta con una comunidad de más de 11 mil seguidores en Instagram, reflejo de su vigencia y arraigo entre el público.