En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Conmoción por la repentina muerte de reconocido cantante de banda mexicana: esto se sabe

Conmoción por la repentina muerte de reconocido cantante de banda mexicana: esto se sabe

La banda compartió varias imágenes del músico junto a un mensaje de despedida que reflejó el profundo dolor por su partida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad