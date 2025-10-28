Murió reconocido influencer a los 25 años tras hablar con su novia por teléfono

La repentina muerte del creador de contenido Ben Bader, de apenas 25 años, ha causado conmoción entre sus miles de seguidores en redes sociales. El joven, reconocido por sus publicaciones sobre estilo de vida, motivación y finanzas personales, falleció el pasado 23 de octubre en Miami, Estados Unidos, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Bader contaba con más de 200.000 seguidores en TikTok e Instagram, plataformas en las que compartía consejos financieros, reflexiones personales y mensajes de superación. Lo que ha generado aún más desconcierto es que, según relató su novia, Reem, había mantenido una videollamada con él apenas unas horas antes de su fallecimiento, sin notar ningún signo de preocupación o malestar.

“El estaba feliz, con buen ánimo, incluso planeábamos cenar juntos esa noche”, contó Reem a través de un emotivo video en TikTok. En su mensaje, también expresó el profundo dolor que le ha causado la pérdida: “Los últimos días han sido los más difíciles de mi vida. Por favor, abracen muy fuerte a sus seres queridos y nunca olviden decir ‘Te amo’. Era una persona tan especial”.

El día de su muerte, Ben había publicado un video en TikTok que rápidamente se convirtió en el más visto de su cuenta, acumulando miles de comentarios de seguidores que, entre tristeza e incredulidad, preguntan qué fue lo que realmente ocurrió.



Hasta el momento, su familia y allegados no han revelado la causa oficial de su fallecimiento. Sin embargo, algunos usuarios en redes han especulado sobre la posibilidad de un accidente en un sauna, aunque esta versión no ha sido confirmada ni desmentida por fuentes cercanas.

Sus amigos, colegas y seguidores han expresado su pesar y han destacado su carácter amable, su generosidad y su pasión por enseñar a otros a mejorar su vida financiera. “Era una persona noble, siempre dispuesto a ayudar y a compartir su conocimiento”, escribió uno de sus colaboradores.

Ben Bader residía en Miami y se había ganado un lugar destacado entre los jóvenes creadores de contenido de habla inglesa dedicados al desarrollo personal y las finanzas. Además de sus publicaciones en redes, ofrecía cursos y una newsletter sobre estrategias para generar ingresos y alcanzar la estabilidad económica.