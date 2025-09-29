Murió reconocido periodista de entretenimiento: "Perdimos un gran ser humano"

Luto en el periodismo latinoamericano tras conocerse la muerte del reconocido periodista Javier Merino a sus 51 años. Noticia que, inicialmente, fue confirmada en redes sociales y luego confirmada por sus compañeros de ‘Mirador Mundial’, noticiero de CNN, en plena transmisión en vivo.

“Javier fue una persona entregada a su trabajo y a sus compañeros, y por 12 años fue parte esencial del equipo de CNN en Español. Caracterizado por su gran sentido del humor, su pasión por los espectáculos y su amor por sus tres perros. Hoy nos despedimos de nuestro querido compañero y mandamos un abrazo, toda nuestra fuerza y amistad a su familia”, expresaron por esta triste noticia.

Muchos de sus compañeros han dejado fotos y mensajes de su partido, demostrando el cariño que tuvieron por él durante tanto tiempo de trabajo. Dicen que su legado inspiró a muchos, en especial por la pasión que puso y tuvo en varias de sus actividades laborales.

Javier Merino, reconocido periodista // Foto: X @MerinoCNN

¿De qué murió Javier Merino, reconocido periodista de entretenimiento?

Hasta el momento ni el noticiero ni los seres queridos han revelado la causa de la muerte del reconocido presentador y periodista mexicano. Pero en redes sociales, muchas personas han dejado mensajes de cariño por su legado en la televisión y en la industria de entretenimiento, pues fue muy conocido por sus grandes entrevistas con artistas de talla internacional.



El mexicano tuvo más de 25 años de carrera, creador del reconocido podcast Zona Pop CNN al lado de Marysabel Huston, en donde tuvo grandes artistas, actores y otros protagonistas de la industria del entretenimiento.

“A nombre de nuestro equipo de CNN y de nuestro programa Mirador Mundial, queremos compartir la triste noticia de la pérdida de nuestro querido compañero Javier Merino, que nos acompañó por más de 12 años en nuestra cadena”, fueron las palabras de su compañero Rey Rodríguez al confirmar la triste noticia.