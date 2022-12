¿Necesitamos que el Gobierno nos diga qué hacer y qué no en la nueva normalidad?

Este sábado en En BLU Jeans, hablamos con el doctor Ricardo Angarita, médico psiquiatra de la Universidad Javeriana, acerca de la nueva normalidad en Colombia y con la implementación del aislamiento selectivo. El doctor enfatizó que los colombianos deben tener la madurez e inteligencia suficiente para saber cuidarse en medio de la pandemia.

"Con pedagogía por parte de los gobiernos locales, como hacía Antanas Mockus en Bogotá, la mayoría de la gente entiende cuando algo es malo. El problema es que aquí pensamos que "cuando no son todos los que lo hacen, a mi no me toca", explicó.

El doctor recalcó que las medidas tomadas por distintos alcaldes hacen que no sea sencillo para las personas adaptarse a la situación.

"Unos alcaldes permiten unas cosas, otros no, y esto es en municipios cercanos como Chía y Bogotá. Entonces una persona que se mueve entre ambos lugares a realizar alguna diligencia no entiende si puede hacerlo o no al no tener medidas unificadas", dijo.

Escuche aquí la entrevista completa con el doctor Ricardo Angarita En BLU Jeans:

