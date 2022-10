No me presentaría a terna para elegir nuevo defensor: Catalina Botero

“Por respeto a las instituciones y a la Defensoría del Pueblo, que es una institución a la que yo admiro, yo no me presentaría porque creo que uno no puede presentarse cada vez que hay una vacante”, aseguró.

En ese mismo sentido afirmó que "uno tiene que ser cautelosa y presentarse a un cargo público cuando verdaderamente encuentra la vocación y sabe que puede prestar el mejor servicio al país”.

Por otro lado, Botero explicó en BLU Al Derecho cómo surgió la Defensoría del Pueblo y cuáles son sus principales funciones.

“La Defensoría del Pueblo surge a parir de la Constitución de 1991 (…). Es uno de los mecanismos creados para proteger ese catálogo reforzado de derechos que la Constitución establece”, indicó.

Funciones de la Defensoría

“La primera, administra la defensa pública; la segunda, es que recibe quejas de la ciudadanía sobre posibles violaciones de derechos humanos por parte de las entidades públicas; la tercera, es que interviene ante la Corte Constitucional, puede presentar insistencia en acciones de tutela por ejemplo; la cuarta, es que divulga y promueve los derechos humanos y, la quinta, es que cumple la misión de lograr que las políticas públicas se diseñen con perspectiva de derechos humanos”, explicó Botero.