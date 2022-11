No me pueden sindicar de ningún acto en contra de la ley: Fabio Valencia Cossio

El exministro del Interior se mostró sorprendido por la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, para iniciar una investigación en su contra por presuntos nexos con el paramilitarismo.

“Hoy me sorprende que a pesar de que la justicia se ha pronunciado varias veces al respecto en el sentido de no encontrar ningún nexo con los presuntos hechos denunciados, de nuevo se solicite otra investigación”, agregó Valencia Cossio.

La solicitud de investigación se produjo en una sentencia al exjefe paramilitar Ramón Isaza, en la que el Tribunal condenó al excomandante de las Autodefensas del Magdalena Medio.

“Llevo 50 años en el ejercicio político y he sido señalado despectivamente por mis contradictores como politiquero, manzanillo, pero no se me puede sindicar de ningún acto de corrupción o en contra de la ley, y mucho menos de tener contactos con ningún delincuente de cualquier pelambre. He combatido a la guerrilla, a los paramilitares, al narcotráfico y al delito en todas sus denominaciones y lo seguiré haciendo”, concluyó el exministro del Interior.

Escuche en este audio más información sobre:

-Una granada estalló en el municipio de Soacha. Los hechos dejan hasta el momento una persona herida y varios daños materiales.

-El director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, se reunió hoy en Washington con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. A través de su cuenta en twitter, el ex candidato presidencial dijo que el motivo de su reunión fue revisar los temas referentes a la negociación de paz entre el Gobierno y las Farc.

-El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, representará este martes a Colombia en la reunión de Junta Directiva del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF.

-El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la Iniciativa Privada: Vía al Puerto, que comprende la vía Buga-Buenaventura en el Valle del Cauca. La obra tendrá una inversión de 1 billón de pesos y no requerirá de recursos públicos.

-El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es el favorito para ganar las elecciones generales de noviembre próximo en su país, al tener una aprobación del 66,7 % de los votantes, según una encuesta divulgada hoy. A Ortega, que ocupa la presidencia desde 2007, le sigue el posible candidato de la oposición, Fabio Gadea, con un 14 % de aprobación.