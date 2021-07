“No temo morir, anhelo la muerte como un alivio": paciente Víctor Escobar, quien pidió eutanasia

En una decisión histórica sobre la eutanasia en Colombia, la Corte Constitucional amplió el derecho fundamental a morir dignamente para las personas que padecen un sufrimiento intenso por una enfermedad grave e incurable; es decir, ya no es requisito ser paciente terminal.

Este fallo de la Corte abre una luz de esperanza a don Víctor Escobar, quien desde hace varios años está esperando una autorización para acceder a la eutanasia, pues ha sufrido dos accidentes cerebro vasculares y un epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, don Víctor señaló: “Yo solicité la eutanasia hace dos años. Le pasé al médico de la EPS la solicitud, pero él no la registró en la plataforma. El año pasado se averiguó cómo iba y resultó que no estaba en proceso”.

Lo anterior llevó a don Víctor a radicar una tutela, que pidió una valoración. “Los médicos determinaron que yo era un paciente degenerativo y no terminal, por eso no me aprobaron la eutanasia. Desde ahí vengo con esta lucha”, explicó.

El hombre manifestó que tomar esa decisión de querer morir nació al ver el sufrimiento, tanto de él como del de su familia, quienes lo apoyaron: “Le pedí perdón a Dios por si era pecador, porque yo honestamente quiero que esto termine ya (…) Cuando tome la decisión de pedir la eutanasia hable con ellos (familia) y me apoyaron. Cuando el padecimiento es tan grande, ellos también ven un alivio”.

Y es que a don Víctor para llevar una vida diaria le toca valerse, principalmente, de su esposa, quien le ayuda a bañarse, vestirse, a darle los alimentos. “No es una vida fácil, no es fácil”, agregó.

Finalmente, sentenció: “No siento miedo a morir, anhelo la muerte como un alivio, como la medicina que me aliviaría todas las dolencias. Entregaría mi cuerpo, alma y espíritu a Dios”.