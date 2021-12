Oruga Col: la empresa que nació en pandemia y emociona por su apoyo a madres cabeza de hogar

Son miles las historias que se han tejido alrededor del COVID-19, pero hay una especial que tiene hilos de amor, resiliencia, emprendimiento y apoyo a las madres cabezas de hogar en el país.

Este es el caso de ‘Oruga Col’, la empresa de Karen Johana Mora Guerrero y Andrés Felipe Martínez Rodríguez, una pareja de novios que llevó su relación a otro nivel.

Los jóvenes, ambos de 21 años de edad, vivieron la dura crisis que trajo el coronavirus y con ella el golpe económico, por lo que tomaron la decisión de unir esfuerzos para salir adelante.

“La marca nació a partir de la crisis vivida por la baja económica durante la pandemia, con el interés de generar ingresos y ayudar a algunas personas que cómo nosotros se vieron afectados”, precisó Karen.

“Quisimos ayudar a nuestras familias y a madres cabeza de hogar quienes se encargan de la confección de nuestras mantas”, indicó.

A través de Instagram comenzaron a promocionar sus productos y en poco tiempo superaron los 3.000 seguidores.

“Vendemos mantas, se caracterizan por ser térmicas, livianas, suaves, hipoalergénicas, doble faz, a las personas les gusta mucho por su excelente elaboración y por la buena elección de sus materiales”, insistió la joven empresaria.

“Somos diferentes de los demás por diferentes aspectos, el primero y uno de los más importantes en el factor social, ya que quisimos involucrar a dos mujeres cabeza de hogar, ellas sin duda alguna son una de las partes más importantes ya que hacen su labor con mucha dedicación, amor y entrega”, precisó.

La joven también indicó que la confección de cada manta es individual, eso quiere decir que se detalla cada costura.

“Eso nos permite entregar un producto de la mejor calidad, agregando el empaque en el que enviamos las mantas y la puntualidad de nuestros envíos nacionales”, añadió.

¿Cómo es el trabajo con las madres cabeza de familia?

De acuerdo con la joven pareja empresaria, el trabajo más significativo es el de las personas que emplean.

“Nuestra marca no sería la misma, nos gusta bastante sostener una relación cálida y amistosa, algo totalmente diferente a una relación de jefe y empleado”, indicaron.

“El proceso básicamente consiste en que nosotros les entregamos el material y en un plazo de 2 a 4 días ellas lo tienen listo, esto dependiendo su disponibilidad ya que entendemos que al ser cabeza de familia tienen otras labores importantes por realizar”, insistieron.

Afirman que, tanto ellas como ellos, se comparten ideas e involucran en todo el tema de elección de colores e incluso en las costuras.

En medio de sus ganas por crecer, recuerdan que una de sus primeras ventas los retó como compañía.

“Nos contactó una señora a las 7:00 de la mañana un sábado diciéndonos que le habían recomendado nuestra página y en pocas horas tenía un vuelo hacia su casa en Estados Unidos y que por eso quería comprar 10 mantas para llevar a su familia de regalo”, indicó Karen.

“Lo que ella nos dijo es que las necesitaba en un plazo de 6 horas. No podíamos decirle que no, puesto que no podíamos desaprovechar una venta tan significativa, entonces en ese plazo aprendimos a usar algunas máquinas, a cortar tela, a coser, éramos 6 personas en una casa corriendo por tener listo el pedido y afortunadamente logramos llegar al aeropuerto al mismo tiempo que ella, fue una locura, pero valió la pena”, contó entre risas.

Actualmente la empresa tiene dos tipos de telas ya que todas las mantas son doble faz. Cuentan con diferentes diseños, además de todas las variaciones en colores.

“Hay mantas oscuras, claras, colores pastel, colores más sobrios, tenemos para escoger y si no la tenemos podemos ver cuál se ajusta al cliente”, precisó Karen

“Cabe resaltar que también manejamos mantas para mascotas, con tamaños más reducidos, pero con la misma calidad”, dijo.

Actualmente la empresa sigue creciendo en Bogotá, pero realizan domicilios a todo el país. Esperan en el 2022 poder contar con un punto físico.

