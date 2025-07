Pedido de comida terminó en propuesta: esto pasó

Se trata de una joven uruguaya llamada Sofía, quien decidió compartir en redes sociales, que pidió un domicilio, pero no se esperaba lo que iba a acontecer con el domiciliario.

El simple pedido de comida se transformó en una experiencia viral que logró captar la atención de un gran número de internautas. Todo comenzó con una entrega anticipada del domicilio solicitado y un intercambio de mensajes comunes entre el repartidor y la persona que recibe el producto.

Tras su jornada laboral, la joven solicitó comida esperando que la llegada coincidiera con su llegada a su casa, pero, el repartidor llegó antes de lo esperado y al no poder recibirlo, la joven le pidió a su vecina que ella lo hiciera.

Minutos después, Sofía recibió en su celular un mensaje privado que al principio le causó inquietud, pues las preguntas que le realizó el repartidor no se lo esperaba.

En las capturas de pantalla difundidas en la red sociales de X se pueden los mensajes del repartidor, los cuales fueron: “Soy el delivery que llevó recién la hamburguesa. Te puedo hacer una consulta, ¿vos sos la que salió a recibirlo o solo la que pidió?, a lo que la joven respondió: “Yo la pedí, pero estaba en camino de vuelta del trabajo, entonces salió mi vecina a recibirlo por mí, ¿hubo algún problema? Por lo que el repartidor le dijo: “Provecho, perdona, ¿tendrás su número? Es que me gustaría hablar con ella, me pareció muy linda. De inmediato, la joven le respondió: “Por lo que sé, está en pareja, le consulto igual, si me dice que sí te lo paso”, el joven, como último mensaje y esperando lograr su cometido, le dice: “Aunque me da vergüenza, no me gustaría incomodarla, ¿otra cosita, tú estás en pareja?”.

La conversación terminó, pero causó un gran número de reacciones en redes sociales, pues a muchos les sacó una risa la inusual escena, mientras que otros critican el atrevimiento del repartidor.

Según se logró observar, el joven no le bastó con preguntar si su amiga estaba soltera sino que además quiso saber si la joven que realizó el domicilio se encontraba soltera, situación que no pasó desapercibida en redes.