Pelea en la Kings League contra Westcol: uno de sus futbolistas agredió a otro

Nuevamente el creador de contenido y streamer Westcol vuelve a ser tendencia. Esta vez, el paisa se vio envuelto en una polémica en la Kings League, de Gerard Piqué, todo porque su equipo perdió un partido y sancionaron a uno de sus futbolistas por agredir a otro. Pese a que, días antes, estuvo reunido con el español reiterando su compromiso con el proyecto.

"Todo comprado siempre, equipos patrocinados por grandes empresas siempre tienen que ganar, asquerosos de mierda, estamos invirtiendo tiempo y dinero! West santos lo patrocinó yo con mi plata! Como para que me roben en mi cara, los presentadores comprados, que ven partidos todos los días y no saben que es un hpta penal, raniza es una mierda, todo el partido en el piso mirando a ver qué les pitaban, estamos jugando fútbol de HOMBRES no a las muñequitas, locas hptas", fueron las palabras del antioqueño en X, pues el partido quedó 7 a 4 con victoria para Raniza sobre West Santos.

Pero lo que desató la polémica cuando su futbolista Alexander 00 le metió un cabezazo a otro sin razón, incluso, reconoció que "no escuchó lo que le dijo" y lo atacó rompiéndole la nariz, por lo tanto, fue expulsado del partido y podría quedarse fuera de la competencia por mal comportamiento e incitación a la violencia. Al no tener el equipo completo, el club de Westcol fue superado ampliamente y se llevó la derrota causan la molestia en sus redes sociales.

Este fue el golpe del futbolista de WestSantos:

¿Qué castigo debería recibir Alexander 00 por la agresión ante Brayan González de @RanizaFc? 🤔🫣. pic.twitter.com/h0YYhvJFlp — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 3, 2025

Yo vi el jugador muy arrebatado haciéndose el fuerte en la cancha, yo pensé que él quería pelea, le dieron el cabezazo por estúpido, que juegue al futbol y si está buscando pelea y se la dan cuál es la lloradera, esa costumbre de jugar para provocar el rival es una mierda, ahí está la provocación, lo logró. dijo Westcol sobre el cabezazo

Westcol amenaza con salirse de la Kings League

"No me salgo de la liga por que se firmó un contrato que no puedo romper, estoy amarrado a la liga básicamente, nosotros llevamos en negociaciones con la que está abriendo en la usa con todos esos titanes pero no podemos hacer mucho, el contrato que firmamos nos tiene jodidos", fueron sus palabras sobre su continuidad, además defendió lo hechos por su futbolista al decir que "es un juego de hombres" y lo estaba incitando desde hace rato durante el partido.

Pero esto llevó a que otros presidente de la liga se fueran en contra de Westcol y su equipo, además comenzó una compaña para expulsar de manera definitiva a Alexander 00.