Pensó que era buena idea: se disfrazó de Spiderman para pedir un noviazgo y no le fue bien

Un hombre creyó que era buena idea aprovechar el fenómeno de Marvel con su última película ‘Spiderman No Way Home’, para disfrazarse del personaje y hacer una propuesta romántica a la mujer que le gustaba. Sin embargo, las cosas no salieron como este intérprete de ‘superhéroe’ pretendía. Por supuesto la escena no tardaría en convertirse en viral a través de las redes sociales.

En el video se puede observar a este hombre, quien contó con la complicidad de su amigo, disfrazado de Spiderman y arrodillándose ante la mujer, mientras su compañero sostiene un letrero que dice ¿quieres ser mi novia?

“¿Por qué haces esto? Qué vergüenza, mira cómo la gente está aquí amontonada”, dice la mujer evidentemente molesta por la escena.

A pesar de la presión del público, la mujer no cedió y negó la petición de esta persona, quien, a pesar de haber sido rechazado, contó con un cálido abrazo de su amigo que lo acompañó hasta el final.

Dentro de la publicación, se pueden ver comentarios como “alerta alerta, Spiderman caído” o “quisiera abrazarlo y poderle decir que todo estará bien”, entre otros.

También se encuentran los que han tomado la situación con un poco de humor argumentando que “se quitó la máscara, eso no lo hace un verdadero ‘superhéroe’”.

Si bien la estrategia de este hombre no funcionó, los internautas se solidarizaron por el riesgo que corrió.

Vea el video:

