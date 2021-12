"Que mier$% este COVID": Jessica Cediel reveló que nuevamente se contagió del virus

A través de sus redes sociales, Jessica Cediel contó que nuevamente se contagió de COVID-19 y ahora tendrá que pasar Navidad sola, pues no quiere afectar a su familia.

La hermosa mujer reveló a sus seguidores de Instagram que, por ahora, solo tiene congestión y tos. Dijo que a pesar de cuidarse siempre y seguir los protocolos de bioseguridad, “otra vez” le tocó.

“De nuevo me contagié. Hasta el momento solo he sentido congestión y un poco de tos (…) Pasar Navidad sola, lejos de la familia. No puedo hacer los planes que tenía”.

Yo me cuido por mí, por mi familia y por la sociedad, pero me tocó otra vez. Que mierda este COVID, que mierda como ha cambiado el mundo. Ojalá que el señor tenga piedad de nosotros y venga a limpiar esto añadió.

Cediel ya se había contagiado del virus el pasado mes de octubre del 2020. En ese momento la presentadora preocupó a sus seguidores al contar que no percibía olores ni sabores. Luego se sometió a la prueba, la cual confirmó que era positiva para coronavirus.

