Piqué y su papá habrían creado malvado plan para destruir a Shakira

Shakira estrenó su nuevo éxito mundial, 'El Jefe', en colaboración con el grupo mexicano Fuerza Regida, y aprovechó la oportunidad para lanzar un enigmático dardo a su expareja, el futbolista Gerard Piqué. En la canción, la cantante hace referencia a Lili Melgar, la exniñera de sus hijos con el empresario español, y a su exsuegro, Joan Piqué.

En 'El Jefe' , Shakira aborda temas como los trabajadores con salarios precarios y sus jefes abusivos. Sin embargo, algunos fanáticos han especulado que también podría estar refiriéndose a Joan Piqué, el abuelo de sus hijos, Milan y Sasha. La línea que ha llamado la atención dice: "Dicen por ahí que no hay mal, que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa la sepultura".

¿Un complot contra Shakira?

El paparazzi Jordi Martín , conocido por seguir de cerca la vida de Gerard Piqué, afirmó que el exfutbolista y su padre, Joan Piqué, habrían conspirado para difamar a la famosa cantante colombiana tras el lanzamiento de su nuevo éxito mundial 'El Jefe'.

Piqué - Shakira

El periodista también reveló una conexión entre Gerard Piqué y un importante medio de comunicación en España, Telecinco. Según Martín, la Kings League, una empresa propiedad de Piqué, habría firmado un contrato con MediaSet (Telecinco) para los derechos televisivos de un evento deportivo.

Jordi Martín sostiene que es sospechoso que todas estas denuncias estén siendo expuestas en Telecinco, insinuando una posible colaboración entre Piqué y el medio para desacreditar a Shakira.

El paparazzi afirmó conocer a Shakira personalmente y defendió su imagen, asegurando que las acusaciones de maltrato laboral son inverosímiles en base a su experiencia cercana a la cantante.

Además, el periodista lanzó acusaciones contra el padre de Gerard Piqué, sugiriendo que es el responsable de un supuesto fraude fiscal en España por el que se investiga a Shakira. Según Martín, en 2018, Joan Piqué habría tributado ingresos fuera de España que la Fiscalía Española considera que deberían haberse declarado en el país.

