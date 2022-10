Por rascarse la espalda con un tenedor mientras conducía multaron a camionero

La seguridad vial es un tema muy importante para todos, así como para los camioneros que pasan horas y horas manejando. Por eso, es muy común que la mayoría de ellos recojan un gran número de multas, aunque la multa que recibió un conductor en España, generó controversia en las redes sociales.

Y es que, un camionero de Alcázar de San Juan, un municipio de España, fue multado con más de 200 euros por rascarse la espalda con un tenedor mientras conducía el vehículo de la empresa en la que trabaja, por una patrulla de la Guardia Civil. No contento con ello, la misma empresa publicó esta curiosa multa, luego de que la notificación llegara tres meses después.

"Conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño propio o ajeno, arrascándose la espalda con un tenedor, desatendiendo por completo la atención permanente en la conducción", es lo que dice la notificación en el papel.

Como el conductor no pagó la sanción en su momento acogiéndose a la modalidad de "pronto pago", donde le otorgan una reducción del 50%, ahora debe pagar una multa de 200 euros más 40 euros de intereses. De acuerdo con el conductor, en ningún momento se distrajo mientras hacía esto. Además, reconoció que ese día tuvo que rascarse la espalda por que le picaba al pasar muchas horas en el camión trabajando y no sabía que no podía hacerlo.

"Los camionero pasamos muchas horas conduciendo y tenemos necesidades, comer, beber, fumar, rascarnos o mordernos las uñas, con cosas normales que todo el mundo hace en sus casas y en sus trabajos, y no deberían ser objeto de multa", expresó el conductor a El Semanal de la Mancha

Esta sanción se viralizó en Twitter y muchos usuarios se mostraron indignados por la multa.

