Protesta por incremento de peajes vía Barranquilla – Cartagena sigue vigente

Pese a que el Ministerio de Transporte presentó un proyecto de resolución para tumbar el incremento en los peajes de Puerto Colombia, Marahuaco y Papiros, usuarios habituales de la vía entre Barranquilla y Cartagena decidieron mantener en pie una manifestación pacífica para rechazar la sobretasa.

Si bien el documento propone mantener vigentes las tarifas anteriores hasta el 31 de diciembre de 2019, para Rafael Pérez, uno de los afectados, el proyecto apenas está en trámite y aún no ha sido aprobado por el ministerio.

“Aún no lo ha firmado el Ministerio y ellos dicen que lo firman el día martes, pero si nosotros no protestamos no va a pasar nada porque aún no está firmado”, sostuvo el afectado.

La nueva manifestación está programada para este martes 12 de noviembre a partir de las 6:00 de la mañana.