¡Qué sabor! La playlist mundialista para no parar de bailar

El Mundial de Fútbol es sinónimo de alegría y una oportunidad para festejar al ritmo de los diferentes géneros musicales que prenden la fiesta.

Desde la popular salsa choke hasta el reguetón se tomaron las esquinas para cantar los goles con más entusiasmo y bailar como se quiera. Dos que no se quedaron atrás para sacar sus producciones por estos días fueron la popular Epa Colombia y la artista peruana La Tigresa del Oriente que llegaron con sus más recientes éxitos.

Aquí le compartimos una lista con las algunas canciones para que se anime durante esta fiesta mundialista:

Activo, The King Black ft Billy Jey:

Rusia 2018, ‘Epa Colombia’:

Pura vida, Don Omar:

Live It Up, Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi:

Colors, Jason Derulo y Maluma:

La Reina del Mundial, La Tigresa del Oriente: