En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Qué significa que a una persona no le guste la Navidad, según la psicología

Qué significa que a una persona no le guste la Navidad, según la psicología

Para muchos la Navidad no se vive de la misma manera, y sobre quienes no la disfrutan la psicología revela grandes rasgos de su personalidad.

Qué significa que a una persona no le guste la Navidad, según la psicología
Muchas personas prefieren no celebrar las fiestas de fin de año, como la Navidad.
Foto: Freepik
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad