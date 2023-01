¿Qué va a pasar con las denuncias de acoso en el Congreso?

La violencia a la mujer ha estado sustentada en una situación de desigualdad dentro de la sociedad, donde se evidenciaron diversos casos dentro de las entidades públicas.

Ana Bejarano, abogada, profesora y columnista, en diálogo con Sala de Prensa Blu, de Blu Radio, se refirió acerca de la violencia contra las mujeres en el Congreso de la República, una experiencia que vivió cuando trabajó en el legislativo.

“Pasados unos meses, en el Congreso entré en confianza con una chica y una noche me confesó que el trabajo al que ella estaba sometida dependía de los favores sexuales que hacía para cierta persona”, agregó.

Para Bejarano, señaló que hay acciones que ocurren bastante, pero las cuales están mal: “A un señor que uno no conoce no tiene porque uno abrazarlo, o van con la intención de ‘tocar la cola’, eso no tiene que ser así”

La columnista, al referirse con la ‘mano casi a la cola’ o la ‘tocada del brazo con la apretadita’, es una relación que no debería suceder, aunque para las personas que lo viven sea “normal”.

“La gente me ha dicho “ay es que eso pasó en el 2014 y usted por qué no dijo algo”, en el momento me parecía horroroso, pero en ese tiempo no tenía la infraestructura mental para pegar un grito”, añadió.

La abogada comentó acerca de lo que se ha sacado a la luz en las entidades para que las victimas puedan reportar esta acción.

“Todas las instituciones públicas deben tener una vía de acceso para que las personas denuncien, y para que quienes trabajan ahí también puedan ayudar en eso (…) El congreso de la república sacó un protocolo relacionado con el sistema de derechos humanos, que aquí es donde se ve como las victimas pueden denunciar (…) En la Fiscalía General de la Nación hay miles de casos sobre esto”, comentó.

Bejarano, hizo referencia en que hay mucha duda en las denuncias de las mujeres porque siempre se torna en... "¿Pero ella qué hizo para que eso pasara?".

"Siempre se vuelve en un cuestionamiento hacia la mujer y ahorita el mundo está cambiando, hay que ver es porque los hombres se sienten habilitados para realizar estas cosas, el por qué pasa esto en la sociedad”, indicó.

Por otro lado, Diana Muñoz, abogada penalista y magíster en derecho penal y docencia, comentó también acerca de la violencia, enfocada en cómo superar esta situación.

“Lo primero que hay que analizar es si hay una relación desigual de poder; las relaciones sentimentales en el trabajo no son un delito, el problema es cuando se usa esa relación de poder para pasar del coqueteo y se convierte en acoso (…) Parte del cambio es interiorizar lo que sucede, está perfecto denunciar porque es una gran carga”, indicó.

Para la abogada Muñoz, parte de la lucha que se da contra la violencia de género es eliminar los imaginarios.

“Nadie tendría que pensar que esas actitudes son algo "normal", finalizó.