Maria Paula Correa, especialista en desarrollo personal y familiar, conferencista y docente, estuvo en En BLU Jeans este sábado hablando sobre las formas de amar y sentirse amado, y dio a concoer el qüiz para conocer su lenguaje del amor.

Póngase a prueba y

responda las siguientes preguntas:

Vea aquí:

QÜIZ

1. Se siente amado con “palabras de afirmación” si:

- A mi pareja le encanta hacerme sentir bien.

- Si le encanta escuchar que lo aman.

- Si le gustan los elogios.

- No me canso de escuchar a mi pareja diciendo que soy importante para el/ella.

- Le gustan las palabras de aliento.

- Es susceptible a las críticas.

2. Su lenguaje para amar y sentirse amado tiene que ver con el “tiempo de calidad” si:

- Le gusta pasar tiempo solo con esa persona.

- Si le gusta que lo escuchen y respeten sus ideas.

- Si le gusta ir a la mayoría de lugares con su pareja.

- Si le encanta que le presten toda la atención.

- Si le gusta que demuestren interés en las cosas que a usted le gusta hacer.

3. Si su lenguaje es el de recibir regalos o el detallista si:

- Le gusta que lo sorprendan con regalos

- Los pequeños detalles son importantes para usted.

- El mejor regalo de todos es el que me da mi pareja.

- Siento que dar regalos fortalece las relaciones.

- Nunca me canso de dar o recibir regalos.

4. Se siente amado por los “actos del servicio” si:

- Me gusta que me pregunten cómo me pueden ayudar.

- Me siento amado cuando me ayudan con mis tareas.

- No me cuesta hacer favores y espero que los demás sean serviciales conmigo.

- Me siento amado cuando me preparan mi comida favorita.

- Me gusta recibir atenciones cuando estoy cansado.

5. Me siento amado a través del “contacto físico” si:

- Me siento amado cuando me abrazan y/o me besan.

- Si un abrazo en silencio me hace sentir mejor que las palabras.

- Si me gustan los masajes.

- Si las relaciones sexuales se convierten en la máxima expresión del amor.

- Si siento que doy afecto cuando hay de por medio un contacto físico en un saludo o una despedida.