Reconocido cantante de regional mexicano es asesinado en fiesta: cumpleañero le habría disparado

Hay conmoción en la música regional mexicana tras el asesinato de Arturo Rivera, conocido como ‘El Pollo’, vocalista principal de la agrupación Grupo Reacción, en hechos ocurridos durante la madrugada del domingo 29 de marzo en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con información preliminar, el ataque se registró en el salón de eventos ‘El Roble’, ubicado en la colonia Ciudad Jardín, donde la banda, oriunda de Rosarito, había sido contratada para amenizar una fiesta privada de cumpleaños.

Grupo Reacción Foto: Grupo Reacción

Según versiones de testigos y autoridades, el presunto responsable sería el anfitrión del evento, un joven de aproximadamente 25 años, quien inicialmente realizó disparos al aire y posteriormente habría accionado el arma de fuego contra los músicos. En medio del ataque, Rivera murió en el lugar tras recibir impactos en el pecho.

En el mismo hecho, Raúl Garay, segunda voz del grupo, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.



🔫⚠️ Arturo Rivera, cantante de Grupo Reacción, murió tras recibir disparos durante una presentación en un salón de fiestas en Tijuana, donde el propio cumpleañero habría accionado el arma.



🚑💬 Otro integrante resultó herido y fue trasladado a un hospital, mientras el presunto… pic.twitter.com/y2cRbsrJvg — La Silla Rota (@lasillarota) March 29, 2026

Arturo Rivera hacía parte de Grupo Reacción desde 2017, donde además de ser vocalista, interpretaba el bajo quinto. La agrupación había logrado posicionarse en plataformas digitales dentro del género regional mexicano, especialmente en estilos como el norteño y los narcocorridos.

Las autoridades informaron que el presunto agresor y varios asistentes huyeron del lugar tras el ataque, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Publicidad

Por su parte, la agrupación se pronunció a través de redes sociales, calificando el hecho como una pérdida irreparable y agradeciendo los mensajes de apoyo de sus seguidores.

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de enviarnos mensajes, preocuparse por nosotros y brindarnos su apoyo en estos momentos tan difíciles. Sus palabras y muestras de solidaridad significan mucho para todos nosotros", expresaron.

Además, añadieron que: "Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestro compañero y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. En su momento estaremos compartiendo la información correspondiente sobre los servicios funerarios".