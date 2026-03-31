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Blu Radio  / Sociedad  / Reconocido cantante de regional mexicano es asesinado en fiesta: cumpleañero le habría disparado

Reconocido cantante de regional mexicano es asesinado en fiesta: cumpleañero le habría disparado

El presunto responsable sería el anfitrión del evento, un joven de aproximadamente 25 años, quien inicialmente realizó disparos al aire y posteriormente habría accionado el arma de fuego contra los músicos.

Reconocido cantante de regional mexicano es asesinado en fiesta: el cumpleañero le habría disparado
Reconocido cantante de regional mexicano es asesinado en fiesta: el cumpleañero le habría disparado
Foto: captura de pantalla rede sociales
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 31 de mar, 2026

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