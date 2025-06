Relaciones de pareja: ¿la mujer multiplica o también provee?

En una entrevista de Blu Radio, Aída López Serrano, socióloga y docente en España, analizó el origen y la vigencia de la frase "el hombre provee y la mujer multiplica" en el contexto de las nuevas dinámicas sociales y familiares.

Esta frase ha ganado popularidad en redes sociales como una supuesta verdad universal sobre las relaciones de pareja.

“Esa frase responde a una estructura social muy tradicional que ha asignado al hombre el rol de proveedor económico y a la mujer el de cuidadora del hogar”, explicó López Serrano.

Estos esquemas, presentes tanto en sociedades occidentales como latinoamericanas, se remontan a épocas preindustriales y agrícolas, donde las tareas estaban distribuidas de forma rígida según el género.

Desde cazar en la prehistoria hasta trabajar la tierra o liderar el comercio en sociedades rurales, el hombre ha sido visto como el sustento. La mujer, por su parte, era la encargada de administrar esos recursos, cuidar a los hijos y mantener la cohesión del núcleo familiar.

¿Quién tiene el poder en la pareja?

A la pregunta sobre si la frase implica una relación de poder desigual, Aída fue clara: “No podemos establecer una norma única para todas las parejas. Lo importante hoy es reconocer que las relaciones funcionan con equilibrios que cambian a lo largo de la vida”.

Según la experta, con la entrada de la mujer al mundo laboral, universitario y empresarial, los roles de género se han transformado.

“La mujer también se ha convertido en proveedora y eso ha dado paso a modelos de pareja más equitativos”, aseguró. Para ella, el ideal es alcanzar una relación basada en el respeto mutuo y la corresponsabilidad, no en jerarquías.

¿Las mujeres son mejores administradoras?

Frases como “el hombre pone el dinero y la mujer lo multiplica” suelen justificar que las mujeres tienen una mayor capacidad administrativa.

Aida aclaró que: “Esa percepción viene de una experiencia histórica, no biológica. No todas las mujeres son buenas administradoras, ni todos los hombres son malos con el dinero. Es un mito que no se puede generalizar”.

Sin embargo las generaciones jóvenes están replanteando este tipo de ideas.

“Vivimos en una sociedad globalizada, marcada por el consumo inmediato y los cambios vertiginosos. Muchos jóvenes rechazan los patrones de vida de sus padres, valoran más el disfrute y la realización personal que la estabilidad económica tradicional”, dijo Serrano.

