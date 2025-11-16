"Cambiarlo todo a través de la fe": reflexión del pastor César Castellanos

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos resalta que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva que se activa al escuchar la Palabra de Dios. Recordando el pasaje del leproso en Mateo 8, afirma que Jesús sigue respondiendo con la misma misericordia: “Quiero, sé limpio”. Para Castellanos, la fe auténtica se expresa cuando el creyente decide creer por encima de los diagnósticos y las circunstancias, entendiendo que “la voluntad de Dios es que estés sano” y que la enfermedad, en muchos casos, tiene una raíz espiritual que debe ser enfrentada con autoridad.

El pastor comparte testimonios que ilustran esta verdad, como el de una pareja de médicos en Ecuador cuyo bebé nació sano contra todo pronóstico. Ellos “se aferraron al poder de la sangre de Jesús” y persistieron en la intercesión hasta ver el milagro manifestarse.

Castellanos subraya que, así como Jesús liberó a la mujer encorvada de un “espíritu de enfermedad” (Lucas 13), el creyente también puede revertir situaciones adversas en el mundo espiritual mediante la fe. Tal como dijo Jesús al ciego Bartimeo: “Conforme a tu fe te sea hecho”.

Escuche la reflexión completa aquí:

