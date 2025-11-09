En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
UE-CELAC
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "El poder que hay en la sangre de Jesús": reflexión del pastor César Castellanos

"El poder que hay en la sangre de Jesús": reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos enseña que la sangre de Jesús rompe toda maldición y restaura la prosperidad, llamando a vivir con fe, generosidad y bajo la cobertura divina.

Publicidad

Publicidad

Publicidad