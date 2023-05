Conociendo al Espíritu Santo: reflexión dominical del pastor César Castellanos

El domingo, 21 de mayo, en su reflexión dominical, el pastor César Castellanos dejó el siguiente mensaje: "El Espíritu Santo es muy real, solo que, él se manifiesta en aquellos que tienen el corazón abierto para escucharle y recibirle, y también en aquellos que se atreven a creer en Jesús".

"Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo enviaré", Juan 16:7 citó el pastor César Castellanos.