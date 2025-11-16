En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "Dios nunca ha salido corriendo, Dios está presente": monseñor Rafael de Brigard

"Dios nunca ha salido corriendo, Dios está presente": monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard invita a enfrentar la historia y el sufrimiento con fe, confianza y perseverancia, recordando que Dios nunca abandona y siempre trae algo nuevo para quien espera en Él.

Publicidad

Publicidad

Publicidad