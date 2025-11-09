En vivo
Religión / Jesús, el verdadero templo donde encontramos a Dios: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Jesús, el verdadero templo donde encontramos a Dios: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard recordó que Jesús es el verdadero templo y nos llama a despejar el camino hacia Dios, viviendo con fe, coherencia y un corazón habitado por su presencia.

