El secreto para un día bendecido: reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos enseña, basado en el Salmo 37, que la mejor forma de iniciar el día es confiando en Dios, deleitándonos en Él y encomendándole nuestros caminos.

Orar
Oración.
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 17, 2025 08:30 a. m.

El pastor César Castellanos nos recuerda que la manera en que iniciamos el día determina gran parte de cómo lo viviremos. En medio del agite cotidiano, muchos corren detrás de metas, preocupaciones o compromisos, olvidando lo más importante: entregar los primeros minutos a Dios.

Basado en el Salmo 37, él enseña que el secreto está en “confiar en Jehová y hacer el bien”, deleitarnos en Él y encomendarle nuestro camino. Esa conexión temprana con el Señor trae paz, dirección y fuerzas renovadas para afrontar cualquier circunstancia.

El pastor insiste en que la oración debe comenzar en la cruz de Cristo, reconociendo que su sacrificio nos abrió acceso directo al trono de Dios. No se trata solo de pedir, sino de guardar silencio, expresar gratitud y escuchar la voz del Espíritu. “Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él” (Salmo 37:7), señala Castellanos, mostrando que el verdadero descanso viene cuando aquietamos la mente y dejamos que Dios ministre nuestro corazón.

Escuche la reflexión completa aquí:

