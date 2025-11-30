En vivo
Religión  / "El triunfo de Jesús": reflexión dominical del pastor César Castellanos

"El triunfo de Jesús": reflexión dominical del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos enseña que la verdadera victoria nace en el espíritu: Jesús rompió nuestras cadenas y nos lleva de triunfo en triunfo cuando obedecemos y vivimos por fe.

