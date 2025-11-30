"El triunfo de Jesús": reflexión dominical del pastor César Castellanos

La reflexión dominical del pastor César Castellanos gira en torno a una convicción central del apóstol Pablo: el triunfo permanente que Dios otorga a quienes caminan en Cristo. Basado en 2 Corintios 2:14, Castellanos recuerda que la victoria espiritual se conquista primero en el corazón antes de manifestarse externamente: “El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús”.

Castellanos insiste en que la fe y la obediencia son las llaves que permiten al creyente apropiarse de esa victoria espiritual. Desde el ciego que obedeció a Jesús para recuperar la vista hasta el leproso que fue limpiado al instante, la enseñanza apunta a que el cambio empieza en lo interior. Dios transforma identidades, como lo hizo con Simón al convertirlo en Pedro: “Ya no vas a ser caña; a partir de ahora tu nombre será piedra firme”. Así, cada creyente es invitado a dejar atrás nombres como “inconstante”, “endeudado” o “amargado”, para recibir un nombre nuevo que refleje firmeza y propósito divino.

Finalmente, el pastor subraya que la obra de Cristo permanece viva y accesible para todos: “La muerte de Jesús se convierte en mi muerte al pecado y su vida en el carácter de Jesús viviendo dentro de mí”.

