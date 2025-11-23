En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa Sudamericana
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "La valentía es aprender a depender de Dios": reflexión del pastor César Castellanos

"La valentía es aprender a depender de Dios": reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos, en su reflexión, enseña que la verdadera valentía nace de la fe, tomando como ejemplo a Josué, David, Elías y Jesús para mostrar como Dios fortalece en cada batalla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad