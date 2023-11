El domingo, 5 de noviembre, en su reflexión dominical el padre Rafael de Brigard habló sobre la disposición de cuerpo y corazón para escuchar la palabra de Dios por medio de la iglesia.

“Jesús dice en primer lugar después de esta presentación hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican eso. Ustedes a veces nos dicen que los sacerdotes predican pero no aplican”, puntualizó el padre Rafael de Brigard.