"La autodisciplina o el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo": pastor Andrés Corson

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson resaltó la importancia vital del dominio propio en la vida cristiana, recordando que este no solo fortalece el carácter, sino que también brinda seguridad a quienes nos rodean. Tomando como punto de partida el testimonio de Hendri —quien logró bajar 63 kilos— y la señal que su esposa Tuti puso delante de Dios, el pastor enfatizó que el autocontrol es una señal de madurez espiritual y emocional. Como afirma la Escritura: “Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas” (Proverbios 25:28). Para Corson, el dominio propio no es opcional: es la base de una vida estable, confiable y guiada por el Espíritu.
El pastor explicó que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, pero también un “músculo” que debe ejercitarse a diario. “Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina” (2 Timoteo 1:7), recordó.
Corson desglosó áreas cruciales en las que cada creyente debe ejercitar autocontrol: el pecado, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, los deseos sexuales, las palabras y la conducta. Señaló que la batalla comienza en la mente: “No imiten las conductas de este mundo; dejen que Dios los transforme al cambiar su manera de pensar” (Romanos 12:2). También relató cómo Dios lo ayudó a superar su déficit de atención mediante disciplina, enfoque y hábitos prácticos, mostrando que la transformación requiere la parte divina y la parte humana.
Escuche la reflexión completa aquí: