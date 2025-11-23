En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa Sudamericana
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "La autodisciplina o el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo": pastor Andrés Corson

"La autodisciplina o el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo": pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson enseña que el dominio propio, fruto del Espíritu Santo y disciplina diaria, es esencial para vencer el pecado, ordenar la mente y vivir relaciones sanas y maduras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad