"Que no se apague el fuego en mi interior": reflexión del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson enseña que mantener vivo el fuego del Espíritu, ser fiel en la preparación y discernir los tiempos de Dios determina el cumplimiento del propósito y la cosecha prometida.

