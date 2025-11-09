"Las transiciones en la Biblia": reflexión dominical del pastor Andrés Corson

En su más reciente enseñanza, el pastor Andrés Corson abordó un tema que pocos líderes cristianos tratan abiertamente: la transición del liderazgo. Con su característico humor y profundidad bíblica, comenzó preguntando: “¿Quién va a ser tu sucesor?” —una pregunta que, según dijo, muchos hacen con ligereza—.

Corson explicó que la popular expresión “entregar el batón” no aparece en la Biblia, y por eso quiso explorar las verdaderas transiciones bíblicas, desde los reyes de Israel hasta Jesús con sus discípulos. “David eligió a Salomón para sucederlo, pero no fue la mejor transición; generó envidias, divisiones y hasta muertes”, recordó, citando 1 Crónicas 28 y 2 Reyes 11:1.

Corson concluyó con el ejemplo supremo: la transición de Jesús a sus discípulos. “Él los eligió, los formó, los empoderó y les dio autoridad. Pero aunque ascendió al cielo, no los dejó solos: volvió por medio del Espíritu Santo”, enfatizó, citando Juan 14:18. Finalmente, exhortó a los creyentes y líderes a no retirarse ni “reclinarse” al entregar responsabilidades: “El momento en que dejamos de predicar, orar y formar discípulos, nuestra vida ya no es Cristo”. Su llamado fue claro: una verdadera transición no es una despedida, sino la continuidad del propósito de Dios a través de las generaciones.

Escuche la reflexión completa aquí:

