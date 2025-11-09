En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
UE-CELAC
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "Las transiciones en la Biblia": reflexión dominical del pastor Andrés Corson

"Las transiciones en la Biblia": reflexión dominical del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson enseñó que una verdadera transición espiritual requiere formación, confianza y acompañamiento, siguiendo el ejemplo de Moisés, Elías y Jesús con sus discípulos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad