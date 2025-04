Blu Radio entrevistó al profesor Manuel Sánchez sobre las renuncias papales en la historia de la Iglesia católica. Allí contó varias anécdotas y aclaró algunas versiones que se han presentado sobre este tema.

— Profesor Sánchez, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que la renuncia de un papa sea válida?

— Según el Código de Derecho Canónico, hay tres condiciones fundamentales. Primero, debe ser un acto completamente libre y voluntario, sin presiones externas o internas. Segundo, debe manifestarse de manera formal, generalmente por escrito, aunque no existe un formato específico. Y tercero, no requiere aceptación de ninguna autoridad, ya que el papa no tiene superior en la Tierra. En resumen, basta con que la renuncia sea libre y formalmente manifestada.

— El caso más reciente es el de Benedicto XVI, ¿por qué decidió renunciar?

— Benedicto XVI explicó en varias ocasiones que su decisión se debió a su edad avanzada y deterioro de salud. Consideró que la Iglesia necesitaba un líder con más energía para enfrentar los desafíos del mundo moderno y reconoció no sentirse capaz de continuar con el pontificado.

Papa Benedicto XVI y Francisco Foto: AFP

— Se dice que muchos cardenales no entendieron de inmediato su renuncia porque fue anunciada en latín, ¿es cierto?

— Sí. Recuerdo que la noticia sorprendió a todos. Yo estaba en mi oficina en Roma cuando un colega me llamó desde España para preguntarme si era cierto lo que había leído en una agencia de noticias. La declaración de Benedicto XVI ocurrió durante un consistorio en el que se anunciaban beatificaciones. La periodista de la agencia ANSA, que entendía latín, fue la primera en darse cuenta y difundió la primicia.

— ¿Es cierto que en la Iglesia las malas noticias se anuncian en latín?

— (Entre risas) No estoy de acuerdo con esa afirmación. El latín es una lengua maravillosa y en Italia tiene un nivel de uso bastante alto. No es que se den solo malas noticias en latín, sino que es la lengua en la que se anuncian todos los documentos importantes de los papas. Lo han hecho así tradicionalmente y lo siguen haciendo.

— Además de Benedicto XVI, ¿qué otros papas han renunciado en la historia?

—Pues hay que remontarse muchos siglos atrás, concretamente al papa Celestino V en 1294, cuya renuncia fue incluso mencionada en La Divina Comedia de Dante. Celestino V renunció tras solo cinco meses en el cargo, al darse cuenta de que no estaba preparado para ejercer el Pontificado de manera adecuada, reconociendo sus propias limitaciones ante las enormes responsabilidades que implicaba el liderazgo de la Iglesia. Este episodio marcó un hito en la historia e instauró un precedente importante en el que se evidencia la posibilidad de que un papa, en plena conciencia de sus capacidades, decida apartarse del cargo.

Existen otros casos que se han discutido a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el siglo I se habla de San Clemente I, quien, según algunas fuentes, fue forzado a dejar su cargo y enviado al exilio, aunque no hay certeza absoluta de que se tratara de una renuncia formal. De igual forma, se menciona el caso de Ponciano en el año 230, quien renunció después de ser exiliado a trabajos forzados en Cerdeña para evitar un cisma en la Iglesia. Sin embargo, la documentación y evidencia de estos episodios son menos claras y están sujetas a debate entre los historiadores.