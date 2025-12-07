En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / ¿Quién controla su lengua? Reflexión dominical del pastor César Castellanos

¿Quién controla su lengua? Reflexión dominical del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos enseñó sobre el poder de la lengua, invitando a usar palabras de fe, visualizar los sueños y permitir que el Espíritu Santo guíe cada declaración.

Publicidad

Publicidad

Publicidad