Segundo domingo de Adviento 2025: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Segundo domingo de Adviento 2025: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard llamó en el segundo domingo de Adviento a la conversión sincera, a buscar a Dios en los desiertos de la vida y a preparar el corazón para la Navidad.

