Primer domingo de Adviento 2025: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Primer domingo de Adviento 2025: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard invita en el primer domingo de Adviento a vivir vigilantes, en oración y abiertos a la presencia de Dios, para preparar el corazón y celebrar una Navidad llena de gracia.

